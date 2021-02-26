Хавбек продолжит выступать за мюнхенский клуб.
Джамал Мусиала, getty images
26 февраля 2021, 20:26
Бавария подписала долгосрочный контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.
По информации Bild, мюнхенский клуб заключил с 18-летним хавбеком 5-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год.
Отметим, что именно сегодня немец отмечает совершеннолетие.
Ранее сообщалось, что Мусиала отказался от сборной Англии и решил выступать за сборную Германии.
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