Германия

Хавбек продолжит выступать за мюнхенский клуб.

Бавария подписала долгосрочный контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

По информации Bild, мюнхенский клуб заключил с 18-летним хавбеком 5-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год.

Отметим, что именно сегодня немец отмечает совершеннолетие.

Ранее сообщалось, что Мусиала отказался от сборной Англии и решил выступать за сборную Германии.

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