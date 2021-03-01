Четвертьфинальная игра против Регенсбурга должна была пройти завтра.
Игроки Регенсбурга, Getty Images
01 марта 2021, 21:40
Четвертьфинальный поединок Кубка Германии между Регенсбургом и Вердером перенесен на более позднюю дату, сообщает пресс-служба бременского клуба.
Матч был перенесен после того, как в составе клуба из второй Бундеслиги было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.
Новая дата поединка будет определена позже, а изначально встреча должны была пройти завтра, 2 марта.
На предыдущей стадии турнира Вердер обыграл Гройтер Фюрт, а Регенсбург прошел Кельн.
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