Германия

Четвертьфинальная игра против Регенсбурга должна была пройти завтра.

Четвертьфинальный поединок Кубка Германии между Регенсбургом и Вердером перенесен на более позднюю дату, сообщает пресс-служба бременского клуба.

Матч был перенесен после того, как в составе клуба из второй Бундеслиги было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Новая дата поединка будет определена позже, а изначально встреча должны была пройти завтра, 2 марта.

На предыдущей стадии турнира Вердер обыграл Гройтер Фюрт, а Регенсбург прошел Кельн.

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