Германия

Завершились матчи чемпионата Германии.

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще четыре матча.

Айнтрахт во Франкфурте сыграл вничью со Штутгартом (1:1).

Все голы были забиты во втором тайме. У Штутгарта отметился Калайджич на 68-й минуте, а за Айнтрахт забил Костич спустя минуту.

Айнтрахт — Штутгарт 1:1

Голы: Костич, 69 — Калайджич, 68

Айнтрахт Ф: Трапп, Дурм (Туре, 72), Хинтереггер, Ильзанкер, Ндика, Хасебе (Роде, 72), Костич, Соу, Юнес, Андре Силва, Йович.

Штутгарт: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Эндо, Мангаля, Ферстер, Кулибали (Климович, 62), Вамангитука, Калайджич.

Предупреждения: Ндика, Хинтереггер, Вамангитука, Кулибали.

Берлинская Герта дома обыграла Аугсбург (2:1).

На второй минуте Аугсбург вышел вперед усилиями Бенеша. Герта смогла отыграться на 62-й минуте. Гол забил Пйонтек. А уже на 87-й Лукебакио принес Герте победу.

Герта — Аугсбург 2:1

Голы: Пьонтек, 62, Лукебакио, 87 — Бенеш, 2

Герта: Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 65), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Нетц, 46), Дарида, Тузар, Аскасибар (Гендузи, 46), Кордоба, Пьонтек.

Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури, Хан, Хедира, Штробль, Бенеш (Рихтер, 74), Нидерлехнер.

Предупреждения: Хан, Штарк, Педерсен, Лукебакио.

Хоффенхайм неожиданно одолел Вольфсбург (2:1).

Баумгартнер вывел хозяев вперед на старте поединка. В середине первого тайма Вегхорст счет сравнял, а под конец первой половины игры второй гол Хоффенхайма забил Крамарич.

Хоффенхайм - Вольфсбург 2:1

Голы: Баумгартнер, 8, Крамарич, 41 — Вегхорст, 23

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Йон (Сессеньон, 53), Руди, Самассеку, Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 77), Бебу (Сков, 77).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу (Жоао Виктор, 46), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 71), Герхардт (Мехмеди, 46), Шлагер (Бялек, 84), Баку, Вегхорст.

Предупреждения: Штеффен, Лакруа, Сессеньон, Шлагер, Даббур.

Удаление: Отавио

Лейпциг в гостях уверенно одолел Фрайбург (0:3)

В первом тайме единственным голом гостей отметился Нкунку. Во второй половине за РБ отличались Серлот и Форсберг.

Фрайбург — Лейпциг 0:3

Голы: Нкунку, 41, Серлот, 64, Форсберг, 79

Фрайбург: Мюллер, Кюблер (Чжон Ву Ен, 81), Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 81), Сантамария (Шаллаи, 65), Хелер (Тил, 69), Демирович (Петерсен, 69).

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн (Конате, ), Упамекано, Мукиеле, Адамс (Хенрихс, 84), Айдара, Кампль, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 63), Поульсен (Хван Хи Чхан, 63), Серлот.

Предупреждения: Хефлер, Хван Хи Чхан.