Германия

Норвежский форвард продолжает демонстрировать невероятную результативность.

В настоящее время проходит поединок 24-го тура Бундеслиги между Баварией и дортмундской Боруссией, в котором на момент перерыва зафиксирован счет 2:2.

Нападающий гостей Эрлинг Холанд отметился первым голом уже на второй минуте поединка, а спустя семь минут оформил дубль, увеличив преимущество в счете для своей команды.

По информации Squawka Football, 20-летний норвежец стал автором самого быстрого дубля в ворота Баварии на Альянц Арене в истории чемпионата Германии.

Также отметим, что для Холанда это были 18-й и 19-й голы в 19 матчах Бундеслиги нынешнего сезона. В списке бомбардиров он делит второе место с Андре Силвой из Айнтрахта. Первое место у Роберта Левандовски из Баварии, забившего уже 30 голов.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бавария — Боруссия Д.

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