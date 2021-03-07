Германия

Футболисты снова могут получить вызов в Die Mannschaft.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением трех футболистов в ряды Die Mannschaft.

Речь идет о защитнике Жероме Боатенге, форварде Томасе Мюллере (оба - Бавария) и защитнике Боруссии Д Матсе Хуммельсе.

По информации Deutsche Welle, Йоахим Лев в эфире Sky Sport Germany сообщил, что примет решение по данным футболистам в мае.

Напомним, в мае 2019 года Лев исключил троих из состава национальной сборной. Одной из причин было слабое выступление игроков на чемпионате мира-2018 года.

Также коуч с того момента не стал вызывать Месута Озила, который, впоследствии, потерял место в составе Арсенала и перешел в Фенербахче.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.