Германия

Немецкая команда подписала форварда Аякса.

Лейпциг оформил трансфер нападающего Аякса Брайана Броббея, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

19-летний футболист присоединится к "быкам" летом этого года. Его контракт рассчитан на четыре сезона.

В нынешнем сезоне Броббей провел 26 поединков, в которых забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.

Молодой нападающий прошел академии Аякса разных возрастов, а в октябре прошлого года дебютировал за взрослую команду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.