Германия

Главный тренер мюнхенцев похвалил грядущего соперника.

Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о следующем поединке Баварии в чемпионате Германии против Вердера.

"У Вердера очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга.

Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, что начало матча Вердер — Бавария запланировано на субботу, 13 марта, в 16:30 по киевскому времени.