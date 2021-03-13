Главный тренер мюнхенцев похвалил грядущего соперника.
Ханси Флик, getty images
13 марта 2021, 09:30
Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о следующем поединке Баварии в чемпионате Германии против Вердера.
"У Вердера очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга.
Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.
Напомним, что начало матча Вердер — Бавария запланировано на субботу, 13 марта, в 16:30 по киевскому времени.