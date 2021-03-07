Германия

Специалист — о прошедшем Der Klassiker.

И. о главного тренера дортмундской Боруссии Эдин Терзич прокомментировал поражение от Баварии в Der Klassiker (4:2).

"Начали матч хорошо, но закончили его очень плохо. После нашего успеха в первом тайме Бавария включила свое давление. Вспомните момент на 24-й минуте, когда мы могли сделать счет 3:0. Все бы было иначе.

Вместо 3: 0 скоро было 1:2. Бавария тогда начала оказывать огромное давление, и вскоре сравняла счет. Нам больше не удавалось контролировать мяч. Игроки Баварии продолжали лететь в нашу штрафную площадь. Мы много за ними гонялись.

Давление в конечном итоге было настолько велико, что теперь мы попросту возвращаемся домой с пустыми руками", — цитирует Терзича официальный сайт "шмелей".

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