Германия 14 марта 2021, 18:41 Лейпциг упустил победу над Айнтрахтом "Быки" совершили осечку на своем поле. Лейпциг - Айнтрахт, getty images 14 марта 2021, 18:41 Лейпциг принимал Айнтрахт на своем поле в рамках поединка 25-го тура чемпионата Германии и не смог добыть победу. Подопечные Нагельсманна открыли счет в начале второй половины игры, но гости отквитали гол на исходе часа игры усилиями Камады. Лейпциг — Айнтрахт 1:1 Голы: Форсберг, 47 — Камада, 61 РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Орбан, Упамекано (Клостерманн, 28), Хальстенберг — Забитцер, Айдара (Адамс, 86), Форсберг (Хван Хи Чхан, 85), Поульсен (Нкунку, 75) — Серлот, Клюйверт (Ольмо, 75). Айнтрахт Ф: Трапп — Ильзанкер, Ндика, Тута, Камада (Ахе, 81) — Хасебе, Костич, Роде, Соу, Юнес (Баркок, 72) - Андре Силва (Йович, 72). Предупреждения: Клюйверт, Мукиеле — Юнес, Ндика, Тута Команды Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте