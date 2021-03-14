  • Лейпциг принимал Айнтрахт на своем поле в рамках поединка 25-го тура чемпионата Германии и не смог добыть победу.

  • Подопечные Нагельсманна открыли счет в начале второй половины игры, но гости отквитали гол на исходе часа игры усилиями Камады.

  • Лейпциг — Айнтрахт 1:1

  • Голы: Форсберг, 47 — Камада, 61

  • РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Орбан, Упамекано (Клостерманн, 28), Хальстенберг — Забитцер,  Айдара (Адамс, 86), Форсберг (Хван Хи Чхан, 85), Поульсен (Нкунку, 75) — Серлот, Клюйверт (Ольмо, 75).

  • Айнтрахт Ф: Трапп — Ильзанкер, Ндика, Тута, Камада (Ахе, 81) — Хасебе, Костич, Роде, Соу, Юнес (Баркок, 72) -  Андре Силва (Йович, 72).

  • Предупреждения: Клюйверт, Мукиеле — Юнес, Ндика, Тута