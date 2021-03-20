Германия

Один набранный балл дортмундцам принес Холанд.

Боруссия Д в рамках поединка 26-го тура чемпионата Германии пожаловала в гости к Кельну и спасла ничейный результат на последних минутах.

Гости открыли счет усилиями Холанда в дебюте встречи, однако после пропустили дважды, а норвежец сравнял счет уже в компенсированное время.

Кельн — Боруссия Д 2:2

Голы: Дуда, 35, Якобс, 65 — Холанд, 3, 90+1

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Шмитц, 82), Чихос, Мере, Каттербах — Якобс, Вольф (Тильманн, 87), Озджан, Хектор (Реджбечай, 82), Шкиири — Дрекслер, Дуда.

Боруссия Д: Хитц — Менье (Кнауфф, 81), Хуммельс, Джан, Шульц — Рейна (Рейньер, 66), Азар, Брандт (Мукоко, 46), Дауд (Аканджи, 88), Беллингем — Холанд.

Предупреждения: Якобс — Беллингэм