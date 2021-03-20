Украина

Об этом рассказал ассистент Дарио Срны Карло Николини.

Ассистент директора по футболу донецкого Шахтера Дарио Срны Карло Николини рассказал о том, что в трансферное окно "горняки" отклонили предложение по защитнику Додо.

"У Шахтера есть преимущество в том, что он может подготовить молодых бразильцев к выходу в Европу, давая им время адаптироваться и прогрессировать без давления. У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут сыграть в любой команде.

Например, за Додо следят многие клубы: в Италии предлагают за него 4 миллиона, когда как мы отказались от официального предложения от Баварии в размере 25 млн евро", — приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.

Додо перебрался в Шахтер зимой 2018 года и его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Помимо Баварии и итальянских клубов, ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский Реал.

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