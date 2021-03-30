Германия

Регулярные травмы помешали футболисту закрепиться при Хансе-Дитере Флике.

Согласно информации от ресурса Goal.com, мюнхенская Бавария не намерена совершать выкуп бразильского нападающего Дугласа Косты, которого в данный момент сезона арендует у туринского Ювентуса.

Действующее соглашение между немецким и итальянским клубами рассчитано до конца ткущего сезона, однако малое количество игровой практики у футболиста в составе чемпионов Бундеслиги делает нецелесообразным его полноценное возвращение на Альянц Арену в глазах руководителей "Красной машины".

В текущем сезоне Дуглас Коста принял участие в 20 матчах (673 минуты) своей команды, оформив одно взятие ворот и три голевые передачи. При этом, по данным портала Transfermarkt, за его годичную аренду Бавария заплатила всего 250 тыс. евро.

Напомним, что сейчас 30-летний футболист восстанавливается от перелома плюсневой кости, который был получен им во время одной из февральских тренировок.

По этой причине, участие Косты в ближайшем дерби против Торино находится бод большим вопросом.