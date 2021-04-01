Германия

Форвард Баварии поделился мнением о большом объеме цитирования его нестандартных выражений.

Во время видеочата через Instagram с экс-напарником по мюнхенской Баварии Матсом Хумммельсом, действующий нападающий лидеров немецкой Бундеслиги Томас Мюллер поделился своим мнением по поводу отношения фанатов к его специфическому юмору.

В качестве примера форвард взял памятную пресс-конференцию с его участием, во время которой ему дважды пришлось повторять каламбур "Роберт Левангольски" для того, чтобы журналисты поняли, о ком идет речь. В последствии, данное прозвище было подхвачено фанатами "Красной машины" по всему миру, однако остались и те, кто посчитал слова Томаса "полным бредом".

Во время беседы с бывшим партнером по Баварии и национальной сборной, Мюллер разродился новым шедевром в адрес одного из своих действующих одноклубников — "Леон Скорецка" (Leon SCOREtzka), в честь полузащитника Леона Горецки и его результативности в текущем сезоне.

Напомним, что на данный момент Горецка достиг показателей в семь забитых голов и девять результативных передач в 27-и матчах за мюнхенскую Баварию.

Впрочем, шутка вновь понравилась далеко не каждому из присутствующих в чате, на что Мюллер отреагировал следующей фразой: "Я специально подбираю такой юмор. Если он настолько тупой, что сможет рассмешить только двоих из десяти человек, и еще трех, потому что это было слишком слабо для них — меня это устраивает".

К слову, сам Томас в текущем сезоне уже успел отличиться 13-ю забитыми мячами и 17-ю голевыми передачами в 36-и матчах за Баварию.