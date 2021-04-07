Германия

Завершился последний матч 1/4 финала турнира.

В рамках четвертьфинала Кубка Германии бременский Вердер в гостях обыграл Ян Регенсбург (0:1).

В первом тайме бременцы полностью доминировали в матче, однако та и не смогли отличиться. Единственный гол был забит во второй половине игры. Его автором стал Юя Осако с передачи Марко Фридля.

В полуфинале команда Флориана Кофельдта сыграет против РБ Лейпцига. Параллельно Боруссия Д будет противостоять Хольштайну.

Ян — Вердер 0:1

Гол: Осако, 52

Ян: Майер, Гимбер (Чалышканер, 86), Эльведи, Кеннеди, Безушков, Заллер (Бесте, 80), Штольце (Беккер, 86), Джордж (Вренези, 75), Альберс, Макридис (Отто, 46), Векессер.

Вердер: Павленка, Аугустинссон (Агу, 75), Мойсандер, Фридль, Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд, Рашица (Шмид, 73), Гросс, Осако (Эррас, 86), Сарджент (Зельке, 73).

Предупреждения: Заллер, Агу.