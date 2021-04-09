Германия

Завершился матч чемпионата Германии

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги Арминия дома обыграла Фрайбург (1:0).

В первом тайме команды голами не отмечались. Во второй половине игры, на 68-й минуте, Окугава воспользовался пасом от Майера и открыл счет.

Через пять минут Арминия удвоила преимущество усилиями Нильссона, но, после просмотра VAR, арбитр гол отменил.

Арминия — Фрайбург 1:0

Гол: Окугава, 68

Арминия: Ортега, Брюннер (де Медина, 76), Нильссон, Пипер, Лукоки, Окугава, Майер (Кунце, 87), Притль, Доан (Гебауэр, 90+1), Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 90+1).

Фрайбург: Мюллер, Гульде (Хайнц, 81), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хаберер (Темпельманн, 75), Сантамария (Квон Чхан Хун, 81), Кайтель, Шаллаи (Тил, 69), Чжон Ву Ен (Петерсен, 70).

Предупреждения: Клос, Сантамария, Фогльзаммер, Шмид.