Германия

Дортмундцы рассматривают возможность ухода норвежца.

Лидер атакующей линии Боруссии Д Эрлинг Холанд может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Немецкая команда хочет быть готова к такому развитию событий и уже определилась с заменой для молодого нападающего.

Как сообщает Sport.de, Боруссия Д пригласит Андре Силву из франкфуртского Айнтрахта.

Отметим, что немецкий клуб выкупил португальца у Милана всего лишь за три миллиона евро.

Напомним, что на нападающего также претендует Атлетико, а потому Боруссии Д придется выдержать конкуренцию.