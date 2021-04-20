Дортмундцы рассматривают возможность ухода норвежца.
Эрлинг Холанд, getty images
20 апреля 2021, 19:59
Лидер атакующей линии Боруссии Д Эрлинг Холанд может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Немецкая команда хочет быть готова к такому развитию событий и уже определилась с заменой для молодого нападающего.
Как сообщает Sport.de, Боруссия Д пригласит Андре Силву из франкфуртского Айнтрахта.
Отметим, что немецкий клуб выкупил португальца у Милана всего лишь за три миллиона евро.
Напомним, что на нападающего также претендует Атлетико, а потому Боруссии Д придется выдержать конкуренцию.