Германия

Клуб выступил с резким неприятием подобного поведения, но взял паузу перед дальнейшим разбирательством полиции.

Матч 30-го тура немецкой Бундеслиги ознаменовался для гельзенкирхенского Шальке очередным, 21-м по счету, поражением в текущем сезоне. В гостевом поединке против Арминии Билефельд команда Димитриоса Граммозиса уступила с минимальным счетом 0:1, и досрочно лишилась шансов на сохранение прописки в "элитном" первенстве на следующий сезон.

Однако, на этом череда неудачных событий для "кобальтовых" себя не исчерпала. По возвращению на клубную базу, футболисты и тренерский штаб Шальке были атакованы группой активной части болельщиков клуба, которая была в ярости от ужасного выступления команды в текущем сезоне.

Entre los ultras del BVB lanzando fuegos artificiales tras consumarse el descenso del Schalke y aficionados del conjunto minero persiguiendo a los jugadores nada más regresar de Bielefeld, la noche en Gelsenkirchen ha sido terrorífica. https://t.co/AbEnrtd14N — Fernando Tejerina (@ftejerina5) April 21, 2021

В последствии, клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно данного инцидента.

"В ходе встречи с фанатами, некоторые неизвестные на данный момент лица переступили границы, неправомерность которых не подлежит обсуждению для ФК Шальке 04.

Несмотря на понятное разочарование и гнев из-за нашего перехода в Бундеслигу 2, клуб никогда не может смириться с физической угрозой для наших игроков и персонала. Именно это и произошло во время вчерашней конфронтации. Клуб решительно осуждает такое поведение и поддерживает наших сотрудников.

По факту происшествия уже ведется расследование. Шальке-04 не будет давать никаких комментариев по этому поводу, пока все не прояснится", — гласит текст обращения гельзенкирхенского клуба к общественности.

Напомним, что у Шальке еще остались в запасе матчи против берлинской Герты, Хоффенхайма, франкфуртского Айнтрахта и Кельна для того, чтобы хоть как-то сгладить провальный сезон.