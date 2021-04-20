Гельзенкирхенцы потеряли математические шансы сохранить "прописку".
Стамбули расстроился из-за вылета, getty images
20 апреля 2021, 23:42
Шальке в рамках поединка 30-го тура чемпионата Германии отправился в гости к Арминии и уступил с минимальным счетом.
Теперь у гельзенкирхенской команды 13 баллов после 30 сыгранных матчей и ноль шансов остаться в Бундеслиге.
Герта, которая находится на 16 строчке турнирной таблицы, которая дает право играть переходные матчи, имеет в своем активе 26 баллов и два матча в запасе.
Таким образом, Шальке не сможет обойти Герту за четыре оставшихся матча чемпионата Германии.