Германия

Перед тем, как "кобальтовые" отправятся во вторую бундеслигу, предлагаем вам подборку лучших голов Шальке в высшем дивизионе.

За четыре тура до финиша, когда Шальке лишился даже теоретических шансов хотя бы на плей-офф, Бундеслига решила на прощанье напомнить лучшие голы некогда грозного клуба.

В эту грустную подборку вошли наиболее красивые мячи, забитые "кобальтовыми" за последние 30 сезонов.

Видео лучших голов Шальке:

Матч 31-го тура Шальке — Герта, который уже никак не поможет хозяевам, перенесен с 23 апреля на 12 мая из-за вспышки коронавируса у гостей.