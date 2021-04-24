Германия

Завершились матчи чемпионата Германии.

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще два поединка.

Унион в Берлине без особых проблем обыграл бременский Вердер со счетом 3:1.

Все мячи были забиты уже во втором тайме. У Униона отличился один футболист — Йоэль Похьянпало. Финн забивал на 50-й, 53-й и 67-й минутах матча. У Вердера под конец игры забил Гебре Селассие.

Унион - Вердер 3:1

Голы: Похьянпало, 50, 53, 67 — Гебре Селассие, 82

Унион: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Триммель, Ленц, Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Тойхерт, 72), Ингвартсен (Премель, 72).

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Гросс, Фридль (Динкчи, 64), Аугустинссон, Мевальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 63), Сарджент (Осако, 88).

В параллельном матче Фрайбург дома поделил очки с Хоффенхаймом (1:1).

Под конец первого тайма Хоффенхайм вышел вперед. Мяч на свой счет форвард гостей Крамарич.

Во тором тайме Фрайбург благодаря реализованному пенальти от Винченцо Грифо сумел отыграться.

Фрайбург — Хоффенхайм 1:1

Голы: Крамарич, 40 — Грфио, 81

Фрайбург: Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Кайтель (Темпельманн, 68), Шаллаи (Грифо, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чжон Ву Ен, 90).

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.

Предупреждения: Бебу, Шлоттербек, Самассеку.