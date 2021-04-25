Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия М не оставила шансов Арминии, обыграв их со счетом 5:0.

В первом тайме в ворота Ортеги залетело три мяча. Счет отрыл Эмболо, Тюрам сделал его 2:0, а Бенсебайни реализовал 11-метровый.

Во втором тайме Боруссия также продолжила полностью доминировать над гостями и забила еще два гола. Авторами стали Эмболо и Плеа.

Боруссия М — Арминия

Голы: Эмболо, 6, 69, Тюрам, 15, Бенсебайни, 18, Плеа, 84

Боруссия М: Зоммер, Лайнер (Байер, 85), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 85), Лазаро (Вендт, 75), Закария, Вольф, Нойхаус (Крамер, 75), Эмболо, Тюрам (Плеа, 75).

Арминия: Ортега, де Медина, Нильссон, Пипер, Лукоки, Гебауэр (Шипплок, 76), Окугава (Кунце, 46), Притль, Майер, Доан, Клос (Фогльзаммер, 46).

Предупреждения: Лазаро, де Медина.