Германия

Специалист возглавит команду летом.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенского клуба.

"Переговоры с Юлианом прошли по-партнерски, очень конструктивно. Я уверен, что от работы с ним мы получим большое удовольствие".

Также босниец поблагодарил Ханси Флика, который покинет клуб по окончанию сезона, за работу.

"Я хотел бы выразить Ханси Флику большую благодарность. После того, как он полтора года назад встал у руля команды, мы одержали много побед и завоевали большое количество титулов.

Кульминацией стал требл 2020 года. Эти успехи будут прочно связаны с его именем. Я желаю ему в его дальнейшем пути всего самого хорошего", — сказал Салихамиджич в интервью пресс-службе клуба.

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