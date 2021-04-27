Германия

Молодой специалист недешево обошелся мюнхенскому клубу.

Сегодня было официально объявлено о назначении Юлиана Нагельсманна главным тренером Баварии.

По информации Фабрицио Романо, мюнхенский клуб заплатит РБ Лейпциг 25 миллионов евро за переход 33-летнего специалиста.

Напомним, что контракт с Нагельсманном рассчитан до 2026 года. Немец присоединится к команде в июле.

Тренерский путь наставника "быков" в немецкой Бундеслиге начинался в 2016-м году с руководством над Хоффенхаймом, что позволило ему стать самым молодым наставником в истории национального первенства своей страны.

После ухода из стана "деревенских" летом 2019 года, он возглавил РБ Лейпциг, с которым завершил дебютный сезон на третьей строчке турнирной таблицы, а сейчас его клуб является главным претендентом на "серебряные" медали по окончанию сезона.

Ранее сообщалось, что после ухода Нагельсманна Лейпциг возглавит нынешний главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш.