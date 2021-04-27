Германия

Футболист сменит клуб уже летом.

Полузащитник Аугсбурга Рани Хедира перебрался в берлинский Унион. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-лектний хавбек достался берлинца свободным агентом. Срок действия контракта пока неизвестен, однако присоединится он к новому клубу в июле 2021 года.

"Унион замечательно развился за последние несколько лет. Я рад быть частью этой команды с наступающего сезона и помогать укреплять ее в Бундеслиге. Переговоры с руководителями клуба были очень убедительными, и это очень важно", — цитирует Хедиру пресс-служба Униона.

Отметим, что в Берлине выступает и родной брат Хедиры — Сами. Он защищает цвета Герты.

В текущем сезоне Рани Хедира сыграл за Аугсбург 25 матчей, в которых отметился пятью желтыми карточками.

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