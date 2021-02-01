Опытный полузащитник подписал контракт с берлинцем.
Сами Хедира (справа), Герта
01 февраля 2021, 19:34
Герта объявила о подписании контракта с Сами Хедирой на правах свободного агента на своем официальном сайте.
Немецкий полузащитник будет выступать в футболке под 28-ым номером.
Хедира не вписывался в планы наставника Ювентуса Андреа Пирло, по руководством которого немец так и не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.
Отметим, что помимо Герты, в услугах Хедиры также были заинтересованы Эвертон и Вест Хэм.
В сентябре уходящего года Ювентус планировал досрочного расторгнуть контракт с Хедирой, однако футболист потребовал за это компенсацию. В текущем сезоне опытный полузащитник пока не провел ни одного матча на клубном уровне.