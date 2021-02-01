Германия

Опытный полузащитник подписал контракт с берлинцем.

Герта объявила о подписании контракта с Сами Хедирой на правах свободного агента на своем официальном сайте.

Немецкий полузащитник будет выступать в футболке под 28-ым номером.

Хедира не вписывался в планы наставника Ювентуса Андреа Пирло, по руководством которого немец так и не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Отметим, что помимо Герты, в услугах Хедиры также были заинтересованы Эвертон и Вест Хэм.

В сентябре уходящего года Ювентус планировал досрочного расторгнуть контракт с Хедирой, однако футболист потребовал за это компенсацию. В текущем сезоне опытный полузащитник пока не провел ни одного матча на клубном уровне.