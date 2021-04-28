Германия

Ветеран Боруссии Д вернется в свой родной польский клуб.

Защитник Лукаш Пищек объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2020/21 — сообщил официальный сайт Бундеслиги.

Лукаш планировал сделать это прошлым летом, но принял предложение клуба продолжить контракт еще на год.

В июне Пищеку исполнится 36 лет, и он намерен вернуться в польский ЛКС Гочалковице, вице-президентом которого является его отец, и где он открыл футбольную академию в 2019 году.

В нынешнем сезоне Боруссии Д осталось провести три матча в чемпионате, кроме того, "шмели" вышли в полуфинал Кубка Германии. В любом случае, последним матчем в профессиональной карьере Пищека станет домашний поединок против Байера 22 мая.

За свою профессиональную карьеру Пищек выступал в Заглембе (98 матчей во всех турнирах, 21 гол), Герте (87, 7) и Боруссии Д (378, 18).

В его послужном списке 66 матчей и 3 гола за национальную сборную Польши, титулы чемпиона Польши, чемпиона Германии (2), Кубок (2) и Суперкубок (2) Германии.