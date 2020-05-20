Германия

Поляк продлил соглашение с клубом до 2021 года.

Защитник Лукаш Пищек продлил контракт с дортмундской Боруссией, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Польский фулбек подписал соглашение со "шмелями" до июня 2021 года. По истечении нового договора опытный футболист планирует завершить карьеру.

Пищек перешел в Боруссию Д летом 2010-го на правах свободного агента из Герты. Вместе с клубом 34-летний игрок выиграл два чемпионских титула, два Кубка и Суперкубок Германии.

В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "желто-черных", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также продлила контракт с полузащитником Джованни Рейной.