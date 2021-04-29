Германия

Эдин Терзич и Марк ван Боммель рассматриваются "волками" в качестве потенциальных главных тренеров.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер может покинуть свой пост в конце текущего сезона из-за предметного интереса со стороны Айнтрахта и Байера.

Ввиду этого, как сообщает журналист Николо Скира, руководство клуба начало рассматривать варианты с новым наставником.

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По информации источника, боссы Вольфсбурга намерены пригласить на пост главного тренера либо Эдина Терзича, которого в Боруссии Дортмунд вскоре сменит Марко Розе, а также Марко ван Боммеля, если все-таки Оливер Гласнер решил отправиться за новым вызовом в своей карьере.

Напомним, после 31-го тура Вольфсбург занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 57 набранных очков. Выше "волков" располагаются только Бавария и РБ Лейпциг.