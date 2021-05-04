Германия

Нидерландский центрбек интересен "фармацевтам".

Центральный защитник Майнца Джерри Сен Жюст может перебраться в Байер в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Макс Белефельд.

По информации источника, "фармацевты" являются не единственными, кто заинтересован в 24-летнем нидерландце, однако финансовые запросы Майнца пока являются неподъемными.

Утверждается, что "карнавальники" требуют за Сен Жюста 12-15 миллионов евро. Байер, в свою очередь, надеется подписать летом одного или двух центрбеков.

В текущем сезоне Сен Жюст провел в футболке Майнца 31 поединок во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.