Германия

Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров немецкого клуба.

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн был уволен со своей роли в совете директоров Герты из-за расистского скандала. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Во время полуфинального матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити — ПСЖ (2:0), бывший вратарь по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Sports Germany и бывшему игроку сборной Германии Деннису Аого: "Денниса на самом деле позвали по квоте для черных?"

Аого в свою очередь опубликовал скриншот на своей странице в Instagram с сообщением Леманна и подписал его: "Вау, вы серьезно? Это сообщение, наверное, предназначалось не мне".

Впоследствии Леманн извинился перед Аого, однако скандала и последствий избежать не удалось и Йенс лишился своей должности в клубе Бундеслиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.