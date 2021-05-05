Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров немецкого клуба.
Йенс Леманн, Getty Images
05 мая 2021, 14:22
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн был уволен со своей роли в совете директоров Герты из-за расистского скандала. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Во время полуфинального матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити — ПСЖ (2:0), бывший вратарь по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Sports Germany и бывшему игроку сборной Германии Деннису Аого: "Денниса на самом деле позвали по квоте для черных?"
Аого в свою очередь опубликовал скриншот на своей странице в Instagram с сообщением Леманна и подписал его: "Вау, вы серьезно? Это сообщение, наверное, предназначалось не мне".
Впоследствии Леманн извинился перед Аого, однако скандала и последствий избежать не удалось и Йенс лишился своей должности в клубе Бундеслиги.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.