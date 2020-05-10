Германия

Экс-голкипер сборной Германии присоединился к амбициозному проекту берлинцев.

Йенс Леманн вошел в надзирательный совет Герты, заменив там Юргена Клинсманна, сообщает kicker. Также в этот совет вошел бывший директор Nike Марк Косике.

"Я с радостью принял предложение Ларса Виндхорста (владельца 49,9% акций клуба – прим.) и готов работать над дальнейшим развитием Герты. Я считаю, это один из самых интересных футбольных проектов", — заявил Леманн.

Бывший вратарь Арсенала, Боруссии Д, Шальке и сборной Германии будет заниматься спортивными вопросами, в то время, как Косике ответственен за стратегическое направление столичного клуба.

Ларс Виндхорст осенью 2019 приобрел 49,9% акций Герты, и уже зимой берлинцы стали клубом, который потратил больше всех на трансферном рынке.

На момент приостановки Бундеслиги "старая дама" шла на 13-м месте в таблице. Следующий матч берлинцы должны провести 16 мая на выезде против Хоффенхайма.