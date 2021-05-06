Германия

Football.ua подготовил материал про очень оригинальную систему управления футбольными клубами в Германии.

Украинцы привыкли, что успешный футбольный клуб — это результат больших денег одного человека. И сложно нас за это судить, ведь примеры говорят именно об этом. Динамо, Шахтер, ранее Металлист, Днепр и другие достигали своих вершин именно благодарю финансированию богатейших людей нашей страны. А в тех случаях, когда олигарху в один момент надоедало — сказка за какой-то год с небольшим оборачивалась в трагедию.

Да, альтернативы в нашей стране есть — это многочисленные муниципальные клубы из низших дивизионов. Они еле волокут свое существование, пребывая на содержании города. Собственно, ни о каком успехе там нет и речи.

Есть и романтичные попытки уйти и от одного, и от второго, но они пока успехом не увенчались. Это мы про львовские Карпаты и черновицкую Буковину, недавно запустившие Патреон. Хотя со стороны первых, к примеру, ведутся разговоры о футболе как бизнес-проекте, но на последнем месте Второй лиги они выглядят довольно забавно. Что будет дальше — посмотрим.

Данная статья — попытка взглянуть на понятие успешный клуб с немецкого ракурса. Ее целью не является сказать, что правильно исключительно так. Тем более, что сравнивать наши государства будет сущей нелепостью. Однако мы хотим показать, как бывает в одной из самых успешных стран. И успешных не только в футбольном плане.

"50+1"



"50+1" — фундаментальное правило немецкого футбола. Можно сказать, его догма.

"50+1" было принято в октября 1998-го и вступило в силу с 1 января 1999-го года. Это случилось вопреки тогдашним консерваторам, которые и его считали ударом по настоящему футболу, ибо до того времени все немецкие клубы были исключительно членскими ассоциациями — никаких сторонних инвесторов.

Главная мысль "50+1" заключается в том, что болельщики имеют полное право управлять своим клубом. А если развить идею — клуб не может целиком и полностью принадлежать одному человеку, будучи его своеобразной игрушкой. То есть сторонние вливания хоть и разрешили, но не в той мере, в которой этого хотели местные аналоги наших олигархов.

Почему "50+1"? Да потому что даже если бы болельщики имели 49 процентов, любой желающий того владелец мог их легко поглотить. Объединения фанатов называются членскими ассоциациями, и у каждого клуба есть определенная сумма, которую ее члены должны вносить. У мюнхенской Баварии, к примеру, это не больше 60 евро в год — прямо скажем, число довольно символическое. Взамен — участие в принятии важных для жизни клуба решений. Они могут варьироваться от цен на билеты даже до дискуссий о том, кто станет новым главным тренером — тут единого строгого перечня нет.

Однако отношение к правилу радужное далеко не у всех. Большинство активных фанатов, конечно, яростно его отстаивает и на акциях протеста, и на баннерах на трибунах, но находятся те, кому оно стоит поперек горла.

Мартин, который Кинд

К примеру, ярым противником "50+1" является многолетний и, надо сказать, безуспешный президент Ганновера Мартин Кинд. В 2011-м он добился важной корректировки на пути к отмене правила: клубы первой и второй Бундеслиги согласились дать инвесторам право выкупа контрольного пакета акций клуба, если они финансово поддерживали командy на протяжении 20+ лет.

Хотя тут самое интересное: когда в 2017-ом сам Кинд пытался этим правилом воспользоваться, дабы взять на себя весь клуб и тут же продать — ничего не получилось. Причина проста — одно из правил отмены "50+1" гласит, что инвестор за 20 лет своего управления должен был вложить в клуб больше, чем сам клуб получил со спонсорских контрактов. Грубо говоря, обязан был поработать на благо клуба в минус.

О скупом Кинде, конечно, этого сказать было нельзя, и Бундеслига ему в поглощении клуба отказала. В итоге он так и остался без ничего, кроме никак не закончившегося конфликта с болельщиками. И, конечно, никудышнего по его вине Ганновера, который нынче болтается в нижней части Второй Бундеслиги. Болтается без любых перспектив на светлое будущее.

Хоффенхайм – первый объект немецкой ненависти

Зато в 2015-ом смог успешно воспользоваться правилом богач Дитмар Хопп, который поддерживал деньгами Хоффенхайм еще с далекого 1989-го, когда этого клуба не было в элите немецкого футбола и близко. Все мы знаем о массовой нелюбви немцев к Лейпцигу, так вот едва ли чуть меньшей там пользуется этот прекрасный сельский клуб.

Для многих немецких фанатов Хоффе такой же символ коммерциализации футбола, символ сосредоточения всего управления клубом в одних богатеньких руках. В общем, то, что для нас и не только является нормой, там — табу. И если даже на бумаге уже нет, то в общественном отношении — было, есть и будет.

Аптекари и машиностроители

Отдельная тема — Байер и Вольфбсург. Клуб из Леверкузена был основан в 1904 году работниками фармацевтической компании Байер. "Волки" же зародились в 1945-ом, и их появление напрямую связано с автозаводом Фольксваген, основанным за 7 лет до того вместе с самим городом.

По сути, эти 2 клуба как управлялись, так и управляются названными выше большими компаниями — Bayer AG и Volkswagen Konzern. Однако еще до поправки Кинда они получили право делать это официально в полном объёме, а не разделяя с работниками названных корпораций. Но от массовой нелюбви немцев их спасает активное участие в жизни клубов работников компаний. В общем, когда будете чуть ниже читать про Лейпциг — сравните.

Ред Булл Лейпциг – объект хейта номер 2. Главный

Тот самый Лейпциг, основанный лишь в 2009-ом и начавший свои выступления в седьмом по силе немецком дивизионе, а сейчас играющий в Лиге чемпионов.

Обойти "50+1" он смог так, что на бумагах концерн Ред Булл действительно приобрел лишь 49% новосозданного клуба, остальные 51 распределив в основе своей между формальными членами ассоциации. Грубо говоря, там решили, что все вокруг дураки, ведь войти в когорту лейпцигских "50+1" ты можешь только отдавая 800 евро в год (против 60 у Баварии)+взнос вступительный. Понятное дело, что желающих не набралось. Вернее как… набрались среди работников компании Ред Булл. Целых 17 человек, в противовес сотням тысяч у других клубов.

Стоит отдельной строчкой подчеркнуть, что если бы подобное учудил любой иной клуб, (возьмем, к примеру, франкфуртский Айнтрахт), — то он сразу бы нарвался на масштабные протесты фанатов, а при играх со зрителями и на массовые игноры матчей с призывами не приходить на стадион. Но у Лейпцига этой проблемы не было — какие могут быть фанаты у чисто коммерческого клуба, едва вышедшего из региональной лиги? Сейчас, конечно, эти фанаты уже успели появиться, но тогда их не было и в помине. Благо, в городе есть еще и болтающая в низах историческая Локомотива, и сердца болельщиков со стажем принадлежат именно ей. А Лейпцигу принадлежит ненависть огромной части Германии.

Кстати, еще один интересный факт: официально клуб носит название RasenBallsport Leipzig e. V. Почему? Да потому что коммерческие название в Бундеслиге и соревнованиях под эгидой УЕФА — запрещены. Да, даже вышеупомянутый Байер периодически должен становиться просто Леверкузеном.

Послесловие

Как мы видим, любая система неидеальна, ведь везде существуют лазейки для обхода. И без этих лазеек, уж простите, сложно выстрелить с ходу. Однако немецкий футбол — это отличный пример того, как может быть иначе. И уж точно эта система, будь она даже 100 раз неидеальной, никогда не приведет к гибели десятков отличных клубов, что нам уж очень знакомо.