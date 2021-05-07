Германия

Венгерский голкипер продолжит выступать за "быков".

Лейпциг продлил соглашение с голкипер Петером Гулачи, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Новая сделка с венгерским футболистам рассчитана до лета 2025 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2023 года.

Отметим, что Петер Гулачи провел 222 поединка за Лейпциг, в которых пропустил 253 гола, а также выдал 72 "сухих" матча.

Напомним, что на Петера Гулачи в прошлом претендовала Бенфика, но лидер "быков" никуда не ушел.