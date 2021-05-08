Германия

Мюнхенцы добыли очередной титул.

Бавария стала чемпионом текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги после проигрыша РБ Лейпциг дортмундской Боруссии.

"Быки" были последней командой, которая могла составить мюнхенцам конкуренцию за "салатницу", но теперь у них нет даже математических шансов.

Бавария выиграла девятое чемпионство кряду, которое пополнило также солидный трофейный актив Ханси-Дитера Флика, который летом покинет команду.

Напомним, что Баварии в ранге чемпиона предстоит сыграть еще три матча. Первый из них уже сегодня в 19:30 против Боруссии М.