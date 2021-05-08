Мюнхенцы добыли очередной титул.
Бавария - чемпион, getty images
08 мая 2021, 18:38
Бавария стала чемпионом текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги после проигрыша РБ Лейпциг дортмундской Боруссии.
"Быки" были последней командой, которая могла составить мюнхенцам конкуренцию за "салатницу", но теперь у них нет даже математических шансов.
Бавария выиграла девятое чемпионство кряду, которое пополнило также солидный трофейный актив Ханси-Дитера Флика, который летом покинет команду.
Напомним, что Баварии в ранге чемпиона предстоит сыграть еще три матча. Первый из них уже сегодня в 19:30 против Боруссии М.