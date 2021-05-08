Германия

Мюнхенцы отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.

Бавария в рамках 32-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Боруссию М в ранге чемпиона этого сезона.

Подопечные Ханси-Дитера отправили в ворота соперника четыре безответных мяча еще в первой половине игры.

Во втором же тайме Бавария забила еще дважды, несмотря на то, что оказалась в меньшинстве.

Бавария — Боруссия М 6:0

Голы: Левандовски, 2, 34, 66, Мюллер, 23, Коман, 44, Сане, 86

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Хави Мартинес, 71), Люка Эрнандес, Дэвис — Алаба (Горетцка, 60, Ньянзу, 70), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60) - Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 69) — Лазаро (Вольф, 46), Хофманн (Штиндль, 69), Закария, Нойхаус — Эмболо, Тюрам (Плеа, 46).

Предупреждения: Нойхаус, Вольф

Удаление: Ньянзу, 75