Германия

Австрийский защитник отдал дань уважения воспитавшему его коллективу.

Как сообщает мюнхенское издание Abendzeitung, защитник Баварии Давид Алаба оказал финансовую поддержку своему родному клубу — венской Аустрии, в размере 500 тыс. евро.

Именно с такой суммой пришлось расстаться австрийскому футболисту ради приобретения 2% акций клуба, который в данный момент находится на грани банкротства.

Источник утверждает, что подобное вложение должно оказать внушительную поддержку 24-кратному чемпиону своей страны в вопросе привлечения новых инвесторов, а также получения займов в банках.

Ранее, главный тренер, а по совместительству и спортивный директор, Петер Штегер, который ранее работал в немецких Кельне и Боруссии Дортмунд, сообщил о том, что в конце сезона покинет клуб из-за тяжелого финансового положения коллектива.

Напомним, что внутри системы Аустрии Алаба находился на молодежном этапе своей карьеры, в периоде с 2002-го по 2008-й год, после чего перешел в юношескую команду мюнхенской Баварии, где, с полугодовалым перерывом на практику в Хоффенхайме, выступает и по сей день

Однако, в конце этого сезона 28-летний исполнитель покинет Мюнхен, о чем ранее сообщил широкой публике.

В текущем сезоне на его счету 43 матча, в которых удалось забить два гола и отдать шесть голевых передач.