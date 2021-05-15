Германия

Мюнхенцы дважды вели по ходу матча, но выиграть не смогли.

Бавария в ранге чемпиона в 33 туре отправилась в гости к Фрайбургу и сыграла вничью со счетом 2:2.

Мюнхенцы довольно быстро открыли счёт усилиями Левандовски, но пропустили от Гульде, а уже в начале второго тайма Сане вновь вывел свою команду вперед. Гол Гюнтера в концовке установил итоговый счёт — 2:2.

Фрайбург — Бавария 2:2

Голы: Гульде, 28, Гюнтер, 82 — Левандовски, 26, Сане, 53

Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Чжон Ву Ен, 72), Гульде, Линхарт, Гюнтер — Шаллаи (Шмид, 61), Грифо, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 73) — Петерсен (Хаберер, 61), Демирович (Хелер, 55).

Бавария: Нюбель — Зюле (Сарр, 73), Боатенг, Люка Эрнандес (Рока, 61), Дэвис — Алаба, Киммих Мюллер (Толиссо, 62), Гнабри, Сане (Коман, 73) - Левандовски

Предупреждения: Шаллаи — Дэвис, Алаба