Германия

Генки Харагути снова перебрался в клуб из Бундеслиги.

Полузащитник Ганновера Генки Харагути подписал контракт с Унионом, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Сроки соглашения с 30-летним полузащитником сборной Японии не разглашаются. Он достался берлинскому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с командой из второй Бундеслиги.

До путешествия в Ганновер, Харагути выступал за еще два немецких клуба — Герту и Фортуну. Также на его счету 57 поединков в составе национальной команды Японии, в которых он забил 11 голов.

В минувшем сезоне Харагути провел 34 поединка, в которых смог забить 9 голов и отдать 7 ассистов.

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