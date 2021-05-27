Генки Харагути снова перебрался в клуб из Бундеслиги.
Генки Харагути, ФК Унион Берлин
27 мая 2021, 18:20
Полузащитник Ганновера Генки Харагути подписал контракт с Унионом, сообщает официальный сайт берлинского клуба.
Сроки соглашения с 30-летним полузащитником сборной Японии не разглашаются. Он достался берлинскому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с командой из второй Бундеслиги.
До путешествия в Ганновер, Харагути выступал за еще два немецких клуба — Герту и Фортуну. Также на его счету 57 поединков в составе национальной команды Японии, в которых он забил 11 голов.
В минувшем сезоне Харагути провел 34 поединка, в которых смог забить 9 голов и отдать 7 ассистов.
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