Германия

Контракт с нидерландским наставником подписали на два года.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что немецкий Вольфсбург заинтересовался кандидатурой нидерландского главного тренера Марка ван Боммеля, который до этого полтора года находился без работы, после ухода из ПСВ.

В итоге, "волки" таки пришли к соглашению с 44-летним специалистом, и начиная с нового сезона он будет возглавлять "зелено-белую" команду.

Тренерский штаб ван Боммеля состоит из Михаэля Фронцека, Кевина Хофланда, Алекса Абреша и Винсента Хейлмана, с которыми он работал еще в бывшем клубе.

"Мы много контактировали с Марком ван Боммелем, и наши личные беседы подтвердили первоначальное впечатление о том, что он идеально соответствует нашей философии. Он — всемирно признанный футбольный эксперт и знает, чего ожидать от Бундеслиги.

Кроме того, у Марка огромные амбиции, которые уже отличали его по ходу долгой игровой карьеры. Марк ван Боммель — отличное решение для реализации нашего проекта, и мы уверены, что сможем продолжить успешный путь Вольфсбурга вместе с ним и его тренерской командой", — прокомментировал назначение управляющий директор клуба Йорг Шмадтке.

Сам же ван Боммель сказал следующее: "Я действительно с нетерпением жду встречи с командой, и я очень рад своему новому назначению, знакомствам и задачам, которые меня ждут в этой должности. Идеи руководства совпадают с моей точкой зрения, и я очень хорошо понимаю путь, по которому двигается клуб.

Возможность работать тренером в Бундеслиге, в которой я так долго играл, — большая честь и вызов для меня, и я возьму на себя эту задачу с большой ответственностью вместе со всеми членами коллектива".

Соглашение с нидерландским наставником подписано сроком на два года.