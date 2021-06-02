Германия

Юлиус Каде и Павел Вшолек стали игроками берлинского клуба из Бундеслиги.

Берлинский Унион на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками — Юлиусом Каде и Павлом Вшолеком.

Сроки контрактов с обоими футболистами не разглашаются, как и другие детали сделок.

Вшолек выступал за варшавскую Легию, где в минувшем сезоне провел 31 поединок, в которых забил пять голов и шесть результативных передач. В конце сезона у него закончился контракт с польским клубом и он достался Униону бесплатно.

Каде уже выступал в составе Униона в сезоне-2019/20, после чего перебрался в дрезденское Динамо. Однако спустя год, руководство берлинского клуба приняло решение выкупить его контракт обратно. В минувшей кампании 22-летний отыграл 32 матча, забив три мяча и отдав два ассиста.

Ранее сообщалось, что Унион подписал полузащитника сборной Японии.