Германия

Резервный голкипер Баварии Александер Нюбель, скорее всего, отправится в аренду.

По окончании сезона Нюбель обратился к руководству клуба с просьбой отправить его в аренду. 24-летнего вратаря не устраивает роль дублера Мануэля Нойера и он хочет получать регулярную игровую практику.

Издание Kicker сообщает, что уход Нюбеля все ближе. Наиболее вероятным вариантом остается переход в Монако — к бывшему тренеру Баварии Нико Ковачу.

Еще один вариант — новый чемпион Франции Лилль, который недавно лишился основного голкипера Майка Меньяна.

В качестве замены Нюбеля Бавария рассматривает Стефана Ортегу из Арминии и Свена Ульрайха, который покидает Гамбург.