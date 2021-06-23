Германия

Футболист вновь переехал в Германию.

Берлинская Герта на своем официальном сайте объявила о переходе ганского форварда Кевина-Принса Боатенга.

Контракт с футболистом подписан на один год, до лета 2022 года.

Прошлым клубом ганского форварда была итальянская Монца, с которой футболист не сумел пробиться в Серию А.

На его счету в минувшем сезоне на счету футболиста 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.

Также за свою карьеру Боатенг выступал за Милан, Шальке, Айнтрахт, Барселону и другие клубы. К слову, игрок является воспитанником Герты и выступал за берлинцев с 1994 по 2007 год.