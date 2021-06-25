Германия

Греческий центрбек продолжит выступать в чемпионате Германии.

Штутгарт на своем официальном сайте объявил о повторной аренде центрального защитника Константиноса Мавропаноса у лондонского Арсенала.

23-летний грек продолжит защищать цвета "автозаводцев" в следующем сезоне на правах арендного соглашения.

При этом отмечается, что летом 2022 года у Штутгарта будет возможность выкупить контракт Мавропаноса у Арсенала на постоянной основе.

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, "канониры" могут заработать с продажи своего футболиста в общей сложности 5 миллионов фунтов (500 тысяч — стоимость аренды, 3 миллиона — сумма потенциального трансфера на постоянной основе, 1,5 миллиона — бонусы).

В минувшем сезоне Бундеслиги Константинос Мавропанос провел за Штутгарт 21 поединок, в которых заработал 5 предупреждений.