Германия

Немецкий хавбек — главная цель Маурицио Сарри на летнее трансферное.

Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, перебравшись в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, Лацио проявляется интерес к 25-летнему немцу, который является приоритетным вариантом усиления состава для новоиспеченного главного тренера "орлов" Маурицио Сарри.

Что касается стоимости Брандта, то Боруссия Дортмунд хочет выручить с продажи своего футболиста 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне немецкий хавбек провел в футболке "шмелей" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 мяча и отдать 2 результативные передачи.

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