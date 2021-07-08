Германия

Никлас Дорш продолжит свою карьеру в Бундеслиге.

Аугсбург на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Гента Никласом Доршем.

Соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Дорш провел 43 поединка, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

Также отметим, что Дорш является чемпионом мира в составе молодежной сборной Германии, в составе которой он провел 13 встреч и забил один гол.

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