Германия

На счету футболиста три игры в основном составе национальной сборной на Евро-2020.

Немецкий Майнц выступил с предложением в адрес швейцарского Базеля относительно предложения осуществить трансфер правого защитника Сильвана Видмера в немецкую Бундеслигу.

28-летний футболист, который на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Швейцарии провел четыре поединка, уже успел согласовать со своим возможным будущим клубом условия будущего контракта, поэтому "карнавальщики" теперь проведут раунд переговоров непосредственно с именитым швейцарским коллективом.

Видмер выступает за Базель с лета 2018-го года, до этого попытав удачу за рубежом в составах испанской Гранды и итальянского Удинезе.

На его счету в прошлом сезоне было 26 поединков на клубном уровне, в которых ему удалось отличиться одним голом и двумя результативными передачами.