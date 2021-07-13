Германия

"Шмели" требуют за норвежского форварда 175 миллионов евро.

Футбольный агент Мино Райола по-прежнему надеется совершить уход своего клиента Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "шмелей" готово отпустить норвежского форварда в текущее межсезонье только за 175 миллионов евро. Пункт об обязательном выкупе за 75 миллионов евро начнет действовать с 2022 года.

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Челси ведет переговоры о подписании Холанда, тогда как мадридский Реал следит за ситуацией вокруг возможного трансфера футболиста.

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд провел за Дортмунд 41 матч во всех турнирах, в которых ему удалось забить 41 гол и отдать 12 результативных передач.

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