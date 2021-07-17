Германия

Похоже, норвежский форвард останется в Дортмунде как минимум на один сезон.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, являющийся лакомым кусочком на трансферном рынке абсолютно для всех топ-клубов Европы, поделился ожиданиями от предстоящей работы под руководством нового главного тренера "шмелей" Марко Розе.

"Я немного поговорил с новым наставником Марко Розе. Я знал его и раньше, потому что провел с ним шесть месяцев в Зальцбурге. Он хороший парень, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним", — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Stadium Astro.

Напомним, что главным претендентом на подписание Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно является лондонский Челси. Ранее появлялась информация, что Боруссия Дортмунд отклонила последнее предложение "синих".