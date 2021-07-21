Германия

Полузащитник Леон Горетцка не может договориться с Баварией о новом контракте.

Полузащитник Баварии Леон Горетцка может бесплатно покинуть мюнхенский клуб уже следующим летом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на издание Bild, футболист не может согласовать условия нового контракта с мюнхенцами.

По информации источника, футболист требует у руководства мюнхенцев повышения оклада до 20 миллионов евро в год, однако в клубе готовы предложить немцу около 12 миллионов.

Стоит отметить, что действующий контракт Горетцки с Баварией истекает летом 2022 года. Есть вероятность, что Леон покинет Баварию на правах свободного агента, если стороны не найдут компромисс.

Напомним, Горетцка перешел в Баварию в 2018 году из Шальке. В прошлом сезоне немец провел за мюнхенцев 32 матча, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

