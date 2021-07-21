Германия

Леверкузенцы хотят усилить оборонительную линию.

Байер рассматривает возможности усиления линии защиты в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, леверкузенцы заинтересованы в подписании защитника Ливерпуля Натана Филлипса.

В минувшем сезоне английский защитник провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что у Натана Филлипса есть опыт выступлений в немецком чемпионате — весь позапрошлый сезон он провел в Штутгарте.

Напомним, что интерес к 24-летнему защитнику также проявляет представитель АПЛ — Брайтон.